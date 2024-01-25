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19:32, 25 января 2024Среда обитания

В Петербурге сломались входы в метро

Жители Санкт-Петербурга не смогли попасть в метро из-за сбоя турникетов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В метро Санкт-Петербурга на нескольких станциях произошел сбой работы турникетов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Проблемы возникли с оплатой входа банковской картой. Жители города не могли попасти на станции «Горьковская», «Садовая», «Спасская», «Площадь Александра Невского-1» и «Петроградская».

В вестибюлях метрополитена скопилось множество людей. Позднее в пресс-службе метрополитена города сообщили, что входы на станции работают в обычном режиме.

Ранее член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов навал метро элитарным транспортом. По его словам, от наличия станции получают выгоду только «жители в радиусе 500-700 метров» от них. Специалист считает, что средства, выделяемые на развитие метрополитена, следовало бы вкладывать в другой вид общественного транспорта.

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      Мария Черкасова
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