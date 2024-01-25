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18:20, 25 января 2024Россия

В России медик пошел пешком к задыхавшемуся ребенку из-за застрявшей скорой

В Белореченске медик пошел по огромной луже из-за застрявшей скорой помощи

В Белореченске фельдшеру пришлось идти на вызов к задыхавшемуся ребенку по огромной замерзшей луже из-за застрявшей во льду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

Улица, на которую вызвали медиков, оказалась затоплена и покрыта льдом. В один момент колеса машины скорой помощи застряли во льду. После этого медработнику пришлось идти пешком.

На кадрах видно, как фельдшер медленно передвигается по льду. Автор видео также снял скорую помощь, застрявшую на улице российского города.

Отмечается, что медик успел к ребенку и оказал ему необходимую помощь.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель не уступил дорогу скорой с роженицей в салоне, спровоцировал ДТП и тем самым вынудил россиянку рожать прямо на улице. Уточнялось, что скорая с включенными проблесковыми маячками пыталась доехать до перинатального центра, но на одном из перекрестков столкнулась с другим автомобилем, водитель которого также хотел проехать дорожную развязку.

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      Никита Абрамов
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