Аналитик назвал дату возможного начала ослабления рубля

Финансист Бабин: рубль может перейти к ослаблению к доллару после 29 января

Курс рубля может перейти к ослаблению к доллару после окончания налогового периода в России. О том, что после 29 января американская валюта может начать укрепляться к российской, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Финансовый аналитик посетовал, что пока приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое, как правило, приводит к заметному укреплению курса рубля, не оказало ожидаемого эффекта на российскую валюту. Это обстоятельство может привести к новой волне ослабления к доллару ближе к концу января, заявил Бабин.

По его словам, курс рубля сейчас не может удержаться в «умеренном плюсе» по отношению к доллару. На этом фоне Бабин допустил, что после окончания налогового периода в России курс американской валюты может окрепнуть до 90 рублей.

Ранее схожий прогноз по динамике курса российской валюты дал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его мнению, в ближайшее время доллар начнет постепенно укрепляться и с большой долей вероятности сможет достичь отметки в 90 рублей.

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 25 января, курс рубля в моменте вплотную приближался к отметке в 89 рублей. Ближе к 16:15 по московскому времени курс американской валюты находился на отметке в 88,94 рубля, демонстрируя прирост в 37 копеек в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро к этому времени, в свою очередь, показывал схожую динамику, укрепляясь к российской валюте до 96,95 рубля (плюс 35 копеек).