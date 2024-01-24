Курсу доллара предсказали постепенный рост

Эксперт Рясков: стоимость доллара будет стремиться к 90 рублям

Курс доллара на Мосбирже будет постепенно расти, двигаясь от нынешних 88 с небольшим к 90 рублям, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, мнение которого привели «Известия».

Среди факторов, влияющих на нынешнюю стоимость американской валюты, специалист назвал продажи валюты из ФНБ, принудительную реализацию валютной выручки экспортерами, а также опасения рынка в связи с возможностью применения вторичных санкций к банкам, ведущим дела с российским бизнесом.

С похожим прогнозом ранее выступил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, в ближайшие дни «в моменте не стоит исключать повышения пары доллар/рубль до 90,5».

В ходе торгов на прошлой неделе курс доллара в один из вечеров вырос за минуту почти на пять рублей, а потом в течение получаса вернулся к прежним значениям. Произошедшее объяснили возможной технической ошибкой одного из участников сделок.