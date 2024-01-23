Минфин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Минфин допустил изменение механизма обязательной продажи валютной выручки в РФ

Министерство финансов России поддержало продление срока действия механизма обязательной продажи валютной выручки, «показавшего свою эффективность», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в Минфине допустили корректировку схемы возврата выручки «если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении». Ранее 23 января о том, что проблемы, возникающие при реализации механизма, будут исправлены, высказался президент России Владимир Путин.

Указом главы государства в октябре 2023 года некоторым российским компаниям-экспортерам предписали в течение полугода сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Организации обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

По мнению первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова, эти меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности, поэтому срок их действия нужно продлить до конца 2024 года. В ЦБ в свою очередь высказали сомнения в необходимости таких шагов, указав, что влияние обязательной продажи валютной выручки на обменный курс в прошедшие месяцы было умеренным.