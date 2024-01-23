Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:03, 23 января 2024Экономика

Минфин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Минфин допустил изменение механизма обязательной продажи валютной выручки в РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России поддержало продление срока действия механизма обязательной продажи валютной выручки, «показавшего свою эффективность», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в Минфине допустили корректировку схемы возврата выручки «если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении». Ранее 23 января о том, что проблемы, возникающие при реализации механизма, будут исправлены, высказался президент России Владимир Путин.

Указом главы государства в октябре 2023 года некоторым российским компаниям-экспортерам предписали в течение полугода сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Организации обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

По мнению первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова, эти меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности, поэтому срок их действия нужно продлить до конца 2024 года. В ЦБ в свою очередь высказали сомнения в необходимости таких шагов, указав, что влияние обязательной продажи валютной выручки на обменный курс в прошедшие месяцы было умеренным.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Песков оценил ситуацию на Украине и порассуждал о целях спецоперации

      Песков заявил о желании Зеленского стать похожим на Путина

      Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

      Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

      Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

      Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

      В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

      Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

      В Азии предрекли перенос столицы на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше