В Кремле отреагировали на идею продлить обязательную продажу валютной выручки

Песков об идее обязательной продажи выручки в валюте: это прерогатива кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой правительства вопросы продления мер по продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года. Так он отреагировал на соответствующее предложение, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля, в частности, указал, что высказавшийся на эту тему первый вице-премьер Андрей Белоусов является постоянным участником совещаний по экономическим вопросам, которые регулярно проводит глава государства.

По словам Белоусова, введенные в октябре 2023 года меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Он уточнил, что в целом экспортеры соблюдают требования президентского указа.

Введенными правилами продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки некоторыми российскими компаниями-экспортерами, организациям предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Экспортеров обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.