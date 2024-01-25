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12:12, 25 января 2024Россия

В России предложили проверить учебники по краеведению на исторический экстремизм

Кабанов предложил проверить учебники по краеведению на исторический экстремизм

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил проверить все региональные учебники по краеведению на исторический экстремизм. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, сейчас в обществе «русофобско-националистические процессы запускаются аналогично по той же модели, что и в национальных советских республиках».

Для этого, по его словам, происходит фальсификация истории «с целью представить Российскую империю и СССР, как тюрьму народов, тем самым разбудив националистические чувства». Делается это, как утверждает Кабанов, в том числе с помощью «"правильно" подготовленных учебников».

«Необходимо предусмотреть механизм профессиональной независимой экспертизы этих учебников как раз на предмет того самого исторического экстремизма», — отметил правозащитник.

Ранее Кабанов рассказал, что мигранты из Средней Азии совершают особо жестокие преступления. Он отметил, что для России это опасная тенденция последних нескольких лет.

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      Анна Щербакова
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