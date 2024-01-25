В России предложили проверить учебники по краеведению на исторический экстремизм

Кабанов предложил проверить учебники по краеведению на исторический экстремизм

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил проверить все региональные учебники по краеведению на исторический экстремизм. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, сейчас в обществе «русофобско-националистические процессы запускаются аналогично по той же модели, что и в национальных советских республиках».

Для этого, по его словам, происходит фальсификация истории «с целью представить Российскую империю и СССР, как тюрьму народов, тем самым разбудив националистические чувства». Делается это, как утверждает Кабанов, в том числе с помощью «"правильно" подготовленных учебников».

«Необходимо предусмотреть механизм профессиональной независимой экспертизы этих учебников как раз на предмет того самого исторического экстремизма», — отметил правозащитник.

Ранее Кабанов рассказал, что мигранты из Средней Азии совершают особо жестокие преступления. Он отметил, что для России это опасная тенденция последних нескольких лет.