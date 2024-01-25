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10:17, 25 января 2024Россия

В российском городе эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва

86.ru: в Нижневартовске эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил региональный портал 86.ru.

Из зданий образовательных учреждений в российском городе вывели учащихся. Кинологическая служба проверила помещения, но подозрительных предметов не обнаружила, отметили в мэрии.

«В полицию города поступило сообщение о якобы взрывном устройстве, находящемся в зданиях средних школ города № 1, 5, 7, 18. Сотрудники и ученики учреждений были своевременно эвакуированы. Кинологическая служба завершила проверку зданий», — пояснили представители Антитеррористической комиссии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде детей из школы №52 эвакуировали из-за странного запаха в раздевалке.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало проверку, для анализа были взяты пробы воздуха.

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      Анна Щербакова
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