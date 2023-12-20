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10:39, 20 декабря 2023Россия

Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

В Нижнем Новгороде детей из школы №52 эвакуировали из-за запаха в раздевалке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде детей из школы №52 эвакуировали из-за странного запаха в раздевалке. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как утверждает издание, российских школьников вывели из здания образовательного учреждения еще до первого урока. Пока специалистам не удалось определить, что именно вызвало неприятный аромат.

Один из учащихся упомянул, что запах был схож с бензином. Из здания школы были эвакуированы 972 человека, их них — 930 детей, занятия отменили.

Региональное управление Роспотребнадзора начало проводить проверку — для этого будет взят воздух на анализ.

Ранее сообщалось, что в Череповце 29 школьников эвакуировали из-за загоревшегося на уроке телефона.

До этого в Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой, поджег заправку и попал на видео.

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      Анна Щербакова
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