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19:16, 25 января 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту объявили тревогу в воздухе

Aviaincident: в летевшем в Омск самолете «Азимута» объявили тревогу в воздухе

Фото: Atakan Divitlioglu / Shutterstock / Fotodom

В самолете российской авиакомпании «Азимут» объявили сигнал «тревога» в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Уфы в Омск. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.

Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно. Никто из находившихся на борту самолета 99 пассажиров не пострадал.

Ранее в январе россиянин устроил дебош на борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета и угодил в полицию. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем из Северной столицы в Новосибирск.

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      Фариза Бацазова
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