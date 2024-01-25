В самолете с россиянами на борту объявили тревогу в воздухе

Aviaincident: в летевшем в Омск самолете «Азимута» объявили тревогу в воздухе

В самолете российской авиакомпании «Азимут» объявили сигнал «тревога» в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Уфы в Омск. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.

Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно. Никто из находившихся на борту самолета 99 пассажиров не пострадал.

Ранее в январе россиянин устроил дебош на борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета и угодил в полицию. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем из Северной столицы в Новосибирск.