В США захотели вывести свои войска из Сирии

Foreign Policy: власти США обсуждают вывод войск из Сирии

Власти США обсуждают вывод войск из Сирии, так как не видят задач для сохранения контингента. Об этом заявил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер в своей статье для Foreign Policy со ссылкой на источники.

При этом автор выступает с критикой возможного решения. «Учитывая катастрофические последствия поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящих выборов в США позднее в этом году, трудно понять, почему администрация Байдена рассматривает возможность вывода войск из Сирии», — отметил аналитик.

Листер также отметил, что США играли конструктивную роль в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии и Ирака, где интенсивность боевиков снизилась. Он выразил опасения, что в случае вывода войск США из Сирии, террористическая организация может снова окрепнуть и регион может вновь дестабилизироваться.

Ранее власти США опровергали информацию о том, что они якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии. В Пентагоне подобные данные назвали недостоверными.