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22:53, 24 января 2024Мир

В США опровергли сообщения о выводе американских войск из Сирии

В Пентагоне опровергли сообщения о выводе войск США из Сирии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сообщения СМИ о том, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии, являются недостоверными. Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Нет, данные сообщения ошибочны», — отметил собеседник агентства.

Ранее издание Al Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy опубликовали информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. Как отмечали журналисты, сейчас в администрации Соединенных Штатов проводятся обсуждения того, когда и как могут быть выведены войска. При этом окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

12 января сообщалось, что беспилотное летательное средство атаковало военную базу США в Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что в результате удара беспилотника на территории объекта произошли три взрыва.

В ноябре прошлого года экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что американские войска несут потери на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины.

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      Марина Совина
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