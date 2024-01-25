В Венесуэле оппозиция потребовала остановить «безумие» президента Мадуро

El Mundo: глава оппозиции Венесуэлы призвала остановить «безумие» Мадуро

В Венесуэле представители оппозиции обратились к международному сообществу в ответ на обвинения в заговоре и массовые аресты со стороны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

«Это безумие должно быть остановлено, потому что это означает боливарианскую ярость. Николас Мадуро приказал провести репрессии», — высказала свое возмущение глава оппозиции Мария Корина Мачадо.

После заявлений президента о причастности Мачадо к заговорам и сотрудничестве с США, она обратилась к международному сообществу из-за опасений в связи с ситуацией и призвала остановить Мадуро.

Заместитель госсекретаря США Брайан Николс прокомментировал ситуацию фразой об отсутствии «культуры толерантности и сосуществования» и нарушением Барбадосских соглашений со стороны Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о поддержке заговора против него со стороны Соединенных Штатов и арестовал 32 оппозиционеров.