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15:55, 23 января 2024Мир

В Венесуэле оппозицию обвинили в заговоре против Николаса Мадуро при помощи США

Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в организации заговора при поддержке США
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле прокуратура арестовала 32 представителя оппозиции, подозреваемых в организации заговора при помощи США против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

По словам генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба, еще 11 человек получили ордер на арест. Все они подозреваются в участии в заговоре также против министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Прокурор добавил, что все подозреваемые «признались в поддержке и раскрыли планы», в которых их обвинили.

Николас Мадуро заявил, что заговор был поддержан Центральным разведывательным управлением США (CIA) и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA).

Владимир Падрино Лопес признался, что расследование заговора многие месяцы держалось в тайне, так как в то время президент проводил переговоры с США. Между тем он добавил, что «дальнейшие аресты последуют».

Также в сети появилось видео, которое, по мнению правительства, связывает с заговором бывшего депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо.

Ранее Николас Мадуро в ответ на новый пакет санкций Соединенных Штатов против Венесуэлы назвал действия Вашингтона «геноцидом и экономической резней».

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      Лина Пивоварова
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