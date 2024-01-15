Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

Президент Венесуэлы Мадуро назвал санкции США экономическим геноцидом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции, введенные США против страны, являются экономическим геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал VTV.

По словам политика, американские санкции привели к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 год. «Это геноцид, экономическая резня!» — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что только нефтяная отрасль Венесуэлы потеряла свыше 323 миллиардов долларов, а национальный авиаперевозчик Conviasa лишился из-за санкций возможности использовать 40 своих самолетов.

Ранее Мадуро предсказал, что Владимира Зеленского ждет судьба использованной марионетки, США достигнут своих целей и «выбросят на помойку» политика. Глава государства сравнил Зеленского с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.