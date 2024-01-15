Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 15 января 2024Мир

Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

Президент Венесуэлы Мадуро назвал санкции США экономическим геноцидом
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции, введенные США против страны, являются экономическим геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал VTV.

По словам политика, американские санкции привели к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 год. «Это геноцид, экономическая резня!» — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что только нефтяная отрасль Венесуэлы потеряла свыше 323 миллиардов долларов, а национальный авиаперевозчик Conviasa лишился из-за санкций возможности использовать 40 своих самолетов.

Ранее Мадуро предсказал, что Владимира Зеленского ждет судьба использованной марионетки, США достигнут своих целей и «выбросят на помойку» политика. Глава государства сравнил Зеленского с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Готовивших теракты в России участников украинской ДРГ доставили в Москву

      Суд продлил арест готовивших теракты в России украинских диверсантов

      Стало известно о взрывах в Харьковской области

      ООН оценила напряженность в Красном море

      Хуситы взяли ответственность за атаку на эсминец США в Аденском заливе

      Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

      Верховная Рада Украины осталась без отопления

      Активы «Рольфа» собираются взыскать через суд в пользу России

      На Украине предупредили о конфликте из-за визита Зеленского в Швейцарию

      В Британии рассказали о планах России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости