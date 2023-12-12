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05:00, 12 декабря 2023Мир

Мадуро предрек Зеленскому судьбу «выкинутой на помойку марионетки»

Президент Венесуэлы Мадуро считает, что США выкинут Зеленского на помойку
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Jesus Vargas / Globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро +» предсказал, что Владимира Зеленского ждет судьба использованной марионетки, США достигнут своих целей и «выбросят на помойку» политика. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сравнил Зеленского с оппозиционером Хуаном Гуаидо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы. Мадуро считает, что империализм воспользовался им и выбросил, теперь политик «живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане».

Мадуро заявил, что примеры, подобные Гуаидо, еще будут использоваться для лжи и провокаций, чтобы разделить народ и принести конфликты.

«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», — заключил лидер Венесуэлы.

Ранее стало известно, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны. Политик показал карту, на которой Эссекибо включен в состав Венесуэлы. Новый 24-й штат Венесуэлы обозначен как «Гайана-Эссекибо».

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      Марина Совина
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