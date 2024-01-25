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15:00, 25 января 2024Силовые структуры

Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд и показали на видео

Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд, ей грозит 28 лет лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд готовится огласить приговор 26-летней Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в совершении теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Подсудимую доставили в суд в Петербурге. Видео с Треповой предоставили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Прокурор запросил ей 28 лет лишения свободы.

По данным следствия, 2 апреля Трепова вручила Татарскому статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. В результате полученных ранений он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности бюст Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию. Денисов объявлен в розыск.

За подготовку теракта Треповой перечислили более 190 тысяч рублей на криптокошелек и купили билеты в Узбекистан.

Вину фигурантка признала только по статье об использовании поддельного документа. По ее словам, она не знала о бомбе в статуэтке.

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      Любовь Ширижик
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