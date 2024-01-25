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12:03, 25 января 2024Экономика

Влияние кризиса в Красном море на поставки одного вида топлива оценили

QatarEnergy: обстрелы хуситов могут повлиять на график поставок сжиженного газа

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Ракетные обстрелы торговых судов и танкеров йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» могут повлиять на график поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление представителей Катарской государственной нефтегазовой компании QatarEnergy.

Речь идет о вероятных задержках в некоторых доставках СПГ конечным покупателям, пояснили в сырьевом концерне. В самой компании QatarEnergy подтвердили наличие подобных проблем из-за использования альтернативных маршрутов на фоне неблагоприятной обстановки в акватории Красного моря.

В то же время в QatarEnergy заверили, что «беспрерывные поставки СПГ нашим клиентам остаются неизменными». «Поставки СПГ из Катара находятся под контролем совместно с нашими уважаемыми покупателями», — заключили в нефтегазовой компании.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка сообщило, что стоимость перевозок СПГ вырастет из-за обстрелов хуситов в Красном море. По мнению экспертов, это произойдет в том числе из-за увеличения времени доставки этого вида топлива. Обход опасной акватории может привести к тому, что доставка СПГ из Катара в Великобританию в обход Африканского континента будет занимать около 27 дней.

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      Анатолий Акулов
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