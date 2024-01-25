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04:04, 25 января 2024Экономика

Россиянам рассказали о повышении ряда соцвыплат с 1 февраля

Экономист Гиринский: с 1 февраля практически все соцвыплаты проиндексируют

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С четверга, 1 февраля, почти все социальные выплаты будут проиндексированы на федеральном и региональном уровне. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По данным Минтруда России, индексация на 7,4 процента затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о маткапитале, единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком и о других мерах социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян.

«Максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей», — объяснил Гиринский.

Помимо этого, маткапитал с 1 февраля текущего года составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго.

Увеличатся выплаты и для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, Героев России и Героев труда, лиц, принявших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С начала следующего месяца проиндексируют и временные выплаты в связи с утратой работы, резюмировал экономист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Статус такой семьи устанавливается бессрочно. Как сообщалось, Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляется до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года.

Помимо этого, многодетным семьям будут положены выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений.

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      Марина Совина
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