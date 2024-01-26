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10:13, 26 января 2024Ценности

45-летняя Любовь Толкалина станцевала в бикини на берегу моря

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина станцевала в купальнике на берегу моря. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя артистка предстала перед камерой во время отдыха на Бали, Индонезия. Так, она запечатлела, как бежит по берегу к воде в удлиненной полупрозрачной рубашке белого цвета, которую застегнула на верхние пуговицы. При этом знаменитость также примерила черное бикини, частично обнажавшее ее ягодицы.

Поклонники высказали свое мнение о съемке в комментариях. «Какая вы красивая», «Вы затмили закат», «Обожаю вас», «Крутая», — восхитились пользователи сети.

Ранее в январе российская актриса театра и кино Кристина Асмус также показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. На размещенных кадрах знаменитость предстала с распущенными волосами в раздельном купальнике черного цвета.

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      Карина Черных
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