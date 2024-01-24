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18:44, 24 января 2024Ценности

Кристина Асмус восхитила фанатов фигурой в купальнике

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда разместила серию снимков с совместного отдыха с дочерью в спа. На размещенных кадрах знаменитость предстала с распущенными волосами в раздельном купальнике черного цвета и. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники оценили подтянутую форму Асмус в комментариях под постом. «Фигура — зачет», «Какая вы красивая. Просто огонь!», «Как же тебе идет темный цвет волос. Такая яркая и красивая», «Хорошие кадры», «Красотка», — высказывались они.

Ранее Асмус похвасталась фигурой после новогодних праздников. Тогда знаменитость поделилась снимком в комплекте белья из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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