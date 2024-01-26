50-летняя Хайди Клум снялась в шубе на голое тело

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фанатам видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица представила кавер-версию хита 1980-х годов Sunglasses At Night канадского исполнителя Кори Харта. На размещенных кадрах она пела и танцевала в морской воде, надев распахнутую шубу на голое тело.

Кроме того, знаменитость примерила трусы с заниженной талией, массивные солнцезащитные очки и распустила волосы.

Ранее известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова также снялась в откровенном виде. 58-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором показала подтянутую фигуру в бикини голубого цвета.