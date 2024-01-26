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07:04, 26 января 2024Ценности

69-летняя модель ответила на критику ее внешности фразой «уже смирилась»

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Американская актриса и модель Кристи Бринкли ответила на критику ее внешности фразой «уже смирилась». Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

В беседе с журналистами 69-летняя манекенщица вспомнила об опубликованном в июне 2023 года снимке. На нем она была запечатлена в голубой кофте с белыми крупными пуговицами. Однако, по ее словам, она очень удивилась, когда вместе с комплиментами получила и негативные комментарии. «Они изо всех сил старались, чтобы я почувствовала себя плохо. Я уже смирилась со своими морщинами. Именно так я подхожу к своему старению», — заявила Бринкли.

Кроме того, знаменитость отметила, что ей нравится естественно стареть. «Иногда, когда люди стареют, сильно усердствуя, они могут выглядеть восковыми или консервированными. Я хочу, чтобы на моем лице отображалось немного жизни», — пояснила она.

В то же время Бринкли призналась, что иногда прибегает к инъекционным методикам. «Но только раз в год. Когда-то я делала несколько раз в год и говорила: "Обязательно исправьте это или исправьте то". Сейчас мне удобнее просто оставить все как есть», — заключила собеседница издания.

Ранее Кристи Бринкли поделилась откровенным снимком. Тогда модель предстала перед камерой в полупрозрачном купальнике белого цвета, держа в одной руке соломенную шляпу.

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      Мария Винар
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