69-летняя россиянка оказалась в больнице из-за диеты для сердца

В Щелково 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты для сердца

В Щелково Московской области 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты, которую она сама себе назначила для сердца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве разъяснили, что пожилая россиянка стала чувствовать судороги в ногах и жаловалась родным на боли в сердце. Чтобы справиться с неприятными симптомами, женщина решила включить в свой ежедневный рацион пищу, богатую калием: курагу, бобы, отруби.

Когда жительница Подмосковья обратилась к докторам, у нее были в два раза превышены результаты анализов по «калию». Это могло привести к остановке сердца или параличу дыхания.

«Пациентке была проведена инфузионная терапия — метод лечения, при котором лекарственные препараты вводятся непосредственно в кровь пациента через внутривенное введение. И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», — отметила заведующая отделением дневного стационара кардиологического профиля Щелковской больницы Екатерина Чурсина.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице после мытья ванны.