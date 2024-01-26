Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 26 января 2024Россия

69-летняя россиянка оказалась в больнице из-за диеты для сердца

В Щелково 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты для сердца

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Щелково Московской области 69-летняя пенсионерка оказалась в больнице из-за диеты, которую она сама себе назначила для сердца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве разъяснили, что пожилая россиянка стала чувствовать судороги в ногах и жаловалась родным на боли в сердце. Чтобы справиться с неприятными симптомами, женщина решила включить в свой ежедневный рацион пищу, богатую калием: курагу, бобы, отруби.

Когда жительница Подмосковья обратилась к докторам, у нее были в два раза превышены результаты анализов по «калию». Это могло привести к остановке сердца или параличу дыхания.

«Пациентке была проведена инфузионная терапия — метод лечения, при котором лекарственные препараты вводятся непосредственно в кровь пациента через внутривенное введение. И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», — отметила заведующая отделением дневного стационара кардиологического профиля Щелковской больницы Екатерина Чурсина.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице после мытья ванны.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      В России отказались закупить пациентке лекарства на 600 миллионов рублей в год

      Стало известно о депортации «Би-2» из Таиланда

      В Ленобласти тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего мальчика

      Козырек подъезда рухнул в Подмосковье

      Вратарь «Салавата Юлаева» выругался матом в эфире после матча КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше