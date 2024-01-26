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10:23, 26 января 2024Экономика

Акции Tesla обрушились

Акции Tesla подешевели на 12 % после разочаровавшего инвесторов отчета

Фото: Aly Song / Reuters

Акции Tesla на американской бирже Nasdaq подешевели на 12 процентов после публикации квартального отчета. Об обрушении ценных бумаг свидетельствуют данные площадки.

Ранее компания Илона Маска заявила об увеличении выручки от продаж электрокаров на один процент и предупредила, что в 2024-м темпы роста объемов производства могут оказаться «значительно ниже» показателей 2023 года. После обнародования отчета, разочаровавшего инвесторов, акции упали до 182,63 доллара за штуку, это рекордное снижение за последний год.

В документе представители компании указали, что чистая прибыль Tesla составила 2,48 миллиарда долларов против ожидаемых инвесторами 2,61 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,71 долларов вместо ожидаемых 0,73 доллара. Выручка компании составила 25,17 вместо 25,87 миллиарда долларов, увеличившись за год на три процента.

По словам главы автопроизводителя, если не сдерживать китайские компании, они в скором времени захватят мировой рынок. Нужно ввести тарифы и другие торговые барьеры, чтобы не дать брендам из КНР выбиться в лидеры рынка, добавил Маск. Ранее Tesla впервые уступила лидерство своему конкуренту BYD — за последний квартал 2023 года компания Маска продала 484,5 тысячи машин, а китайский автопроизводитель — 526,4 тысячи.

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      Вячеслав Агапов
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