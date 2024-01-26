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06:30, 26 января 2024Наука и техника

Илон Маск предупредил о лидерстве производителей электромобилей из Китая

Илон Маск заявил, что Китай захватит рынок электромобилей по всему миру

Фото: Brian Snyder / Reuters

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, если их не сдерживать. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Предприниматель предсказал, что китайские компании по производству электрокаров добьются значительного успеха в своей стране и будут лидировать на мировом рынке. Маск предупредил, что если не установить тарифы и другие торговые барьеры, то они захватят весь мировой рынок.

«Китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными предприятиями в мире», — подчеркнул Илон Маск во время телеконференции Tesla в среду, 24 января.

Журналисты CNBC отметили, что китайская корпорация BYD в 2023 году расширила продажи на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Многие местные стартапы — например, Nio и Xpeng — вышли на европейский рынок.

Год назад, 25 января 2023 года, Илон Маск заявил, что китайские автопроизводители работают усерднее и умнее остальных. При этом глава Tesla не стал конкретно называть ни одного местного автопроизводителя.

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      Андрей Ставицкий
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