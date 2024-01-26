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11:49, 26 января 2024Мир

Американский посол пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

Посол США в Венгрии: есть рычаги влияния на Венгрию, мы готовы их использовать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

У США есть рычаги влияния на Венгрию, американские власти готовы их использовать. Об этом заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман в интервью Financial Times (FT).

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», — сказал дипломат.

Он добавил, что американская сторона заботится о Венгрии, которую считает важным союзником, однако Будапешт отказывается учитывать интересы безопасности США.

Прессман также отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наносит вред НАТО в пользу России. Посол обвинил венгерского премьер-министра в распространении российской точки зрения. По его словам, откровенно пророссийская политика является общей чертой всех действий Орбана.

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      Семен Александров
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