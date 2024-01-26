Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике

Посол США в Венгрии Прессман обвинил Орбана во вреде НАТО в пользу России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наносит вред НАТО в пользу России. С таким заявлением выступил посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью The Financial Times.

Прессман прокомментировал блокирование Орбаном выделения финансовой помощи ЕС Украине и вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он обвинил венгерского премьера в распространении российской точки зрения.

«Такой политический выбор, вне всякого сомнения, полезен Путину и вреден для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров», — заявил дипломат. Он добавил, что откровенно пророссийская политика является общей чертой всех действий венгерского премьера, в том числе и по вопросам энергоносителей и вступления Украины в ЕС. По его мнению, шаги Орбана делают Венгрию изолированной от остальных стран ЕС и НАТО.

Ранее государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер назвал поведение Прессмана «как губернатор в штате». Он подчеркнул, что американский дипломат «ведет себя так, словно Венгрия — 51-й штат США».