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11:40, 26 января 2024Путешествия

Авто с российскими туристами перевернулось в Таиланде

Россиянка пострадала в ДТП на Пхукете и попала в больницу

Фото: Dario Pignatelli / Getty Images

Двое российских туристов попали в ДТП на курорте Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне ехали в легковом авто по трассе в районе Вичит на острове Пхукет. Водитель не справился с управлением, в результате машину занесло, и она перевернулась на крышу.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Женщина, которая была в автомобиле, получила легкие травмы, ее отправили в больницу. Мужчина серьезно не пострадал.

Ранее в Турции как минимум 33 человека пострадали в аварии с пассажирским автобусом, который следовал из Стамбула в Салоп.

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      Мария Борисова
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