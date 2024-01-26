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10:32, 26 января 2024Путешествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Шесть человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Кадр: ТАСС

Как минимум шесть человек погибли и более 30 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Кастамону на севере Турции. Об этом сообщила газета Turkiye.

Уточняется, что рейс следовал из Стамбула в город Синоп на побережье Черного моря. По данным издания, из-за гололеда и снега на дороге водитель не справился с управлением, автобус вылетел на обочину и перевернулся на бок.

По предварительной информации, в ДТП погибли шесть человек. Еще по меньшей мере 33 пассажира получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.

При этом губернатор провинции Мефтун Даллы в эфире TRT Haber заявил, что авария могла произойти по вине водителя, который мог уснуть за рулем. По предварительной версии местной полиции, на том участке дороги не было снега.

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      Мария Борисова
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