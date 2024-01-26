Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Шесть человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Как минимум шесть человек погибли и более 30 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Кастамону на севере Турции. Об этом сообщила газета Turkiye.

Уточняется, что рейс следовал из Стамбула в город Синоп на побережье Черного моря. По данным издания, из-за гололеда и снега на дороге водитель не справился с управлением, автобус вылетел на обочину и перевернулся на бок.

По предварительной информации, в ДТП погибли шесть человек. Еще по меньшей мере 33 пассажира получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.

При этом губернатор провинции Мефтун Даллы в эфире TRT Haber заявил, что авария могла произойти по вине водителя, который мог уснуть за рулем. По предварительной версии местной полиции, на том участке дороги не было снега.