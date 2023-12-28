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10:34, 28 декабря 2023Мир

В Турции произошла цепная авария

TRT Haber: более 50 человек пострадали, десять погибли в цепной аварии в Турции

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Турции произошла цепная авария, в которой пострадали более 50 человек. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным издания, ДТП случилось на автомагистрали «Северная Мраморная». Уточняется, что среди погибших есть дети.

В сентябре трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции. В генеральном консульстве России в Анталье сообщили, что дипмиссия поддерживает связь с местными властями, больницами.

До этого российский турист Олег Афанасенко, отдыхающий в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «человек-ракета».

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      Виктория Кондратьева
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