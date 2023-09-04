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02:09, 4 сентября 2023Путешествия

Трое россиян пострадали в ДТП в Турции

Генконсульство РФ: трое россиян пострадали в ДТП в районе турецкой Аланьи

Фото: Unsplash.com

Как минимум трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Анталье, передает РИА Новости.

Авария произошла 3 сентября 2023 года около 16:00. Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается помощь.

В генконсульстве также отметили, что дипмиссия поддерживает связь с местными властями, больницами, страховыми компаниями и туроператорами, выясняет информацию о состоянии россиян и другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что российский турист Олег Афанасенко, отдыхающий в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «Человек-ракета».

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    Марина Совина
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