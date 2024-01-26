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10:28, 26 января 2024Из жизни

Женатый полицейский завел любовницу и украл у нее 1,2 миллиона рублей

Полицейский из Таиланда украл у возлюбленной и ее семьи 500 тысяч батов

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Жительница Таиланда пожаловалась на женатого сотрудника полиции, который завел с ней роман и украл у ее семьи 500 тысяч батов (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

К журналистам с просьбой распространить ее историю обратилась 39-летняя женщина по имени Аут. В 2020 году она познакомилась с младшим лейтенантом полиции провинции Лампхун. Мужчина часто приезжал к ней в выходные и подружился с ее родными. При этом он постоянно одалживал у нее некоторые суммы денег под разными предлогами. Однажды, например, полицейский посетовал, что потерял полученный от нарушителя штраф.

Суммы со временем увеличились с одной тысячи до 50 тысяч батов (с 2,5 до 124,5 тысячи рублей), а потом мужчина и вовсе заявил, что ему нужны сразу 300 тысяч батов (747 тысяч рублей) для полицейского отделения. Аут согласилась дать в долг эту сумму, если они наконец узаконят отношения. Возлюбленный согласился. Ожидая получения официальных бумаг, женщина узнала, что любовник явился к ее матери, показал поддельный сертификат о браке и забрал оговоренную сумму.

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Аут не хотела подавать на мужчину в суд и попросила его вернуть деньги. Он пообещал, но вместо оплаты долга, который уже приближался к 500 тысячам батов, начал занимать у женщины еще. Более того, 17 января ей позвонила незнакомка и заявила, что является законной женой ее возлюбленного. После этого Аут попыталась связаться с ним, но он заблокировал все ее контакты.

Женщина решила обратиться в медиа, чтобы Королевская полиция Таиланда провела проверку полицейского отделения, где работает ее бывший возлюбленный. Пока на запросы СМИ ни сам полицейский, ни его начальство не ответили.

Ранее сообщалось, что в Индии молодая женщина из штата Карнатака завела троих супругов и попалась после четвертой свадьбы. Третий муж индианки случайно обнаружил фотографии с ее четвертой свадьбы в социальных сетях.

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      Никита Савин
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