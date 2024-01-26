Белоруссия рассказала о спасении мигрантов от европейского антигуманизма

Вольфович: пограничники спасли мигрантов от европейского антигуманизма

Белоруссия в 2023 году пресекла незаконное вытеснение в республику 35 тысяч мигрантов и предотвратила жестокое обращение с ними со стороны балтийских и польских пограничников. О спасении беженцев от европейского антигуманизма рассказал государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью «Беларусь сегодня».

«Не прекращается незаконное вытеснение из Польши и стран Балтии на нашу территорию мигрантов. Только в 2023 году белорусская сторона пресекла незаконное вытеснение около 35 тысяч беженцев. Применяемые антигуманные меры к мигрантам зачастую [ведут к трагичным последствиям]», — рассказал он.

Вольфович добавил, что жестокость балтийских и польских пограничников вызывают протест и критику со стороны многих европейских гуманитарных организаций и инициатив.

Ранее Белоруссия зафиксировала на своей границе активность Вооруженных сил Украины. По словам председателя Государственного пограничного комитета республики Константина Молостова, украинские солдаты возводят оборонительные сооружения и создают укрепленные позиции.