Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 26 января 2024Бывший СССР

Белоруссия рассказала о спасении мигрантов от европейского антигуманизма

Вольфович: пограничники спасли мигрантов от европейского антигуманизма

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Белоруссия в 2023 году пресекла незаконное вытеснение в республику 35 тысяч мигрантов и предотвратила жестокое обращение с ними со стороны балтийских и польских пограничников. О спасении беженцев от европейского антигуманизма рассказал государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью «Беларусь сегодня».

«Не прекращается незаконное вытеснение из Польши и стран Балтии на нашу территорию мигрантов. Только в 2023 году белорусская сторона пресекла незаконное вытеснение около 35 тысяч беженцев. Применяемые антигуманные меры к мигрантам зачастую [ведут к трагичным последствиям]», — рассказал он.

Вольфович добавил, что жестокость балтийских и польских пограничников вызывают протест и критику со стороны многих европейских гуманитарных организаций и инициатив.

Ранее Белоруссия зафиксировала на своей границе активность Вооруженных сил Украины. По словам председателя Государственного пограничного комитета республики Константина Молостова, украинские солдаты возводят оборонительные сооружения и создают укрепленные позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

      Звезда «Битвы сильнейших» объяснила интерес россиян к экстрасенсам

      Джокович потерпел поражение в полуфинале Australian Open

      45-летняя Любовь Толкалина станцевала в бикини на берегу моря

      Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

      Белоруссия рассказала о спасении мигрантов от европейского антигуманизма

      ФСБ задержала двоих россиян за передачу данных о частях ВС России Украине

      В России подешевел iPhone 14 Pro

      Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Стало известно о проверке растерзавшего россиянку волка на зомби-вирус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше