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08:48, 26 января 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

Биограф Шустер: Запад требовал от Киева уступок на мирных переговорах с Москвой

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Запад оказывал давление на Киев, требуя от украинских властей принять условия Москвы на мирных переговорах. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер рассказал в своей книге о президенте Украины Владимире Зеленском The Showman, передает РБК.

По словам биографа, весной 2022 года российские и украинские переговорщики сошлись во мнении, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. При этом он отметил, что украинский лидер столкнулся с давлением со стороны западных партнеров, которые требовали дополнительных уступок со стороны Киева.

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