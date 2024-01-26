Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на ракету New Glenn

Компания Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на перспективную ракету New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Дополнительные средства в размере 17 миллионов долларов выделены Пентагоном 23 января на исследования, связанные с интеграцией носителя в третью фазу программы National Security Space Launch (NSSL). В рамках финансирования Blue Origin предлагается оценить параметры траектории полета носителя, конструкции ракетного обтекателя и инфраструктуру стартовой площадки для использования New Glenn в интересах военных.

Соответствующие исследования подконтрольная миллиардеру Джеффу Безосу компания должна завершить к сентябрю 2025 года.

Издание напоминает, что 18 декабря Космические силы США выделили Blue Origin на те же цели 935 тысяч долларов. Новое финансирование является дополнительным к уже предоставленному.

В декабре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк отметил, что есть признаки того, что в создании американской тяжелой ракеты New Glenn достигнут прогресс.