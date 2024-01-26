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16:10, 26 января 2024Наука и техника

Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на ракету New Glenn

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на перспективную ракету New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Дополнительные средства в размере 17 миллионов долларов выделены Пентагоном 23 января на исследования, связанные с интеграцией носителя в третью фазу программы National Security Space Launch (NSSL). В рамках финансирования Blue Origin предлагается оценить параметры траектории полета носителя, конструкции ракетного обтекателя и инфраструктуру стартовой площадки для использования New Glenn в интересах военных.

Соответствующие исследования подконтрольная миллиардеру Джеффу Безосу компания должна завершить к сентябрю 2025 года.

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Издание напоминает, что 18 декабря Космические силы США выделили Blue Origin на те же цели 935 тысяч долларов. Новое финансирование является дополнительным к уже предоставленному.

В декабре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк отметил, что есть признаки того, что в создании американской тяжелой ракеты New Glenn достигнут прогресс.

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      Иван Потапов
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