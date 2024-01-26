Босую россиянку в платье и со сломанным позвоночником нашли под окнами отеля

В Уфе под окнами отеля нашли босую женщину со сломанным позвоночником

В Уфе под окнами отеля Hilton Garden Inn нашли босую женщину в вечернем платье. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По информации издания, спасти 34-летнюю россиянку не удалось — врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. На месте происшествия также обнаружили рюкзак, о содержимом которого не сообщается.

Как выяснил канал, женщина называла отель своим «местом силы» и неоднократно уезжала туда из дома. Известно, что она работала экономистом и имеет шестилетнего сына. В обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Ранее в Советском районе Красноярска женщина выпала с 15-го этажа из окна квартиры, снятой посуточно для вечеринки. Этому предшествовал конфликт с мужчиной, личность которого не уточняется.