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08:14, 25 января 2024Россия

Россиянка выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной на вечеринке

В Красноярске женщина выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Советском районе Красноярска женщина выпала из окна после того, как поссорилась с мужчиной. Об этом сообщило управление МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Как уточнило местное издание ngs24.ru, женщина выпала из окна 15-го этажа во время вечеринки в квартире, снятой посуточно для застолья.

Накануне случившегося между женщиной и мужчиной произошел конфликт — об этом в полицию и врачам сообщили соседи. Россиянку доставили в больницу, однако впоследствии она отказалась от госпитализации. Когда женщина вернулась домой, конфликт с мужчиной продолжился. После ссоры пострадавшая выпала из окна — она получила несовместимые с жизнью травмы.

В Красноярске осенью 2022 года произошел похожий случай. Тогда на улице Караульная женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры. Врачи не смогли ее спасти.

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      Анастасия Шейкина
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