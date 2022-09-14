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Россиянка выпала из окна 13-го этажа после ссоры и попала на видео

В Красноярске женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и попала на видео

В Красноярске на улице Караульная женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и погибла. Случившееся сняли на видео, его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как женщина падает с одного из верхних этажей многоэтажного дома. На другой видеозаписи показывается место, куда упала женщина — крыша подвала помята.

По словам соседей, женщина выпала из окна около семи утра, до этого из квартиры были слышны крики и ругань. Жилье, где находилась россиянка, сдавалось посуточно.

Сообщается, что соседи слышали звон бутылок в мусоропроводе. Они также видели, как женщина пыталась убежать из квартиры, но ее затаскивали обратно.

Ранее в Москве 29-летняя женщина пыталась покончить с собой из-за издевательств мужа. Россиянка находилась в декретном отпуске и ухаживала за маленьким ребенком — она не выдержала, когда муж устроил очередной скандал.

Анастасия Шейкина
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