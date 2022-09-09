В Москве молодая мать пыталась покончить с собой из-за издевательств мужа

В Москве 29-летняя женщина пыталась покончить с собой из-за издевательств мужа

В Москве 29-летняя женщина пыталась покончить с собой из-за мужа, который годами угрожал ей и унижал ее. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, это произошло 4 сентября. Женщина находилась в декретном отпуске и ухаживала за маленьким ребенком. Она не выдержала, когда супруг устроил очередную ссору и начал угрожать ей убийством.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице к ней пришли сотрудники полиции, которым она рассказала об издевательствах супруга. Потерпевшая объяснила, что молчала о происходящем, так как муж угрожал ей убийством, если она расскажет об их отношениях.

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