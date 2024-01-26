Бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

В ДНР бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять 3 мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военнослужащий признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 12 по 19 марта 2022 года Попович на боевой позиции в доме на улице Казанцева заметил троих мирных граждан, идущих по улице. Он отдал приказ застрелить их из пулемета. Двое мужчин скончались, а одному удалось покинуть зону обстрела.

Ранее стало известно, что суд в ДНР назначил пожизненный срок бойцу «Азова», расстрелявшему четверых жителей.