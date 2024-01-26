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11:38, 26 января 2024Наука и техника

Обнаружены старейшие многоклеточные организмы

Science Advances: обнаружены старейшие многоклеточные организмы

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Ученые Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук обнаружили многоклеточные окаменелости возрастом 1,63 миллиарда лет в северной части Китая. Согласно статье, опубликованной в журнале Science Advances, это старейшая находка многоклеточных эукариот.

Предыдущие исследования показали, что эукариотические организмы с простой многоклеточностью, такие как красные и зеленые водоросли и, возможно, грибы, появились примерно 1,05 миллиарда лет назад. Более старые находки являлись спорными из-за простой морфологии и отсутствия клеточной структуры. Однако новое открытие отодвигает срок появления многоклеточности на 70 миллионов лет в прошлое.

Многоклеточные окаменелости, названные Qingshania magnifica, были найдены в позднепалеопротерозойской формации Чуанлингоу, возраст которой составляет около 1,635 миллиона лет. Они представляют собой неразветвленные однорядные нити, состоящие из двух или более чем 20 крупных цилиндрических или бочкообразных клеток, диаметром 20-194 микрометров и неполной длиной 8560 микрометров.

Важной особенностью является округлая внутриклеточная структура (диаметр 15-20 микрометров) некоторых клеток. Эти структуры сравнимы с бесполыми спорами, известными у многих эукариотических водорослей, что указывает на то, что организм, вероятно, размножался спорами. Лучшими современными аналогами являются некоторые зеленые водоросли, хотя нити встречаются и у других групп эукариотических водорослей (например, у красных, бурых, желтых, харофитов), а также у грибов и оомицетов.

Поскольку эукариотические водоросли возникли после последнего общего предка эукариот (LECA), открытие Qingshania, если они действительно водорослевые по своей природе, еще раз подтверждает раннее появление LECA в позднем палеопротерозое.

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      Александр Еникеев
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