Во время пробежки неизвестные 20 раз выстрелили в чемпиона России по боксу

В Челябинске неизвестные 20 раз выстрелили в боксера Стоцкого во время пробежки

Неизвестные 20 раз выстрелили в чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого из травматического оружия во время пробежки по Челябинску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло накануне ночью. 28-летний боксер бегал в районе стадиона «Восход» на Новороссийской улице, когда около него остановилась машина. Из салона автомобиля вышли несколько человек, с которыми у Стоцкого возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В какой-то момент мужчины достали травматическое оружие и выстрелили в спортсмена около 20 раз, после чего скрылись. Сейчас с потерпевшим работают врачи — у него огнестрельные ранения таза, бедер и ног.

Андрей Стоцкий — российский боксер-любитель и профессионал. В 2012 году он завоевал пояс чемпиона мира среди молодежи, а в 2021 стал чемпионом России по боксу.

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