Китай резко увеличил поставки одного продукта из России

Китай в три раза увеличил импорт российского шоколада и продуктов с какао

В 2023 году Китай в три раза нарастил импорт российского шоколада. О резком увеличении поставок содержащих какао продуктов со ссылкой на материалы государственного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает «Интерфакс».

За прошедший год отгрузки российского шоколада выросли в 1,4 раза, до 55,4 миллиона долларов. В 2022 году объемы импорта составляли 39,4 миллиона долларов. По оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), в натуральном выражении поставки увеличились с 11 до 33 тысяч тонн.

«Рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих рынков для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Отчасти взрывной рост объема поставок стал следствием эффекта низкой базы предыдущего года, однако основными причинами успеха российских производителей кондитерской продукции являются целенаправленная и кропотливая работа по позиционированию продукции на рынке КНР, укрепление торговых связей с китайским бизнесом, расширение и адаптация ассортимента под запросы потребителей», — пояснили аналитики.

Ранее эксперты Международной организации по какао (МОКК) предупредили, что продолжающийся последние два года мировой дефицит какао-бобов сохранится и в 2024 году. По их мнению, кризис в Красном море может усугубить проблемы: из-за обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами время доставки сырья может увеличиться, что приведет к росту цен на какао-бобы, который станет «пугающим» для потребителей по всему миру.

