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13:36, 26 января 2024Экономика

Россиян предупредили о дефиците сырья для популярного лакомства

МОКК: дефицит какао-бобов в мире сохранится в 2024 году

Фото: Luc Gnago / Reuters

Дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся на протяжении последних двух лет, с большой долей вероятности сохранится и в 2024 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет аналитиков Международной организации по какао (МОКК).

Какао-бобы используются для производства популярного лакомства — шоколада. Как уточнили эксперты, проблем может добавить кризисная ситуация в Красном море. Из-за участившихся случаев обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» время доставки сырья может значительно увеличиться, что может привести к росту конечных цен на какао-бобы.

В МОКК отметили, что рост цен на какао-бобы может стать «пугающим» для потребителей по всему миру, в том числе и в России. «Учитывая уже высокие цены на какао, дополнительные затраты, возникающие из-за высоких ставок фрахта, могут оказаться пугающими для потребителей какао и повлиять на спрос», — предупредили в организации.

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На ситуацию могут также повлиять не самые большие объемы экспорта из Кот-д'Ивуара, являющегося главным мировым поставщиком этой продукции. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями, на фоне чего объемы отгрузки этого сырья заметно снизилась. С начала октября по середину января показатель упал на 36 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого сезона и сократился до уровня в 914 тысяч тонн.

О резком росте цен на какао-бобы сообщалось еще в середине января. К тому времени стоимость этого сырья на биржевых торгах обновила исторический максимум и достигла уровня в 3760 фунтов стерлингов за тонну. На подобную динамику влияют ряд факторов, в том числе ослабление курса фунта и удорожание морских перевозок из-за кризиса в Красном море, резюмировали эксперты.

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      Анатолий Акулов
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