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16:39, 26 января 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл изнанку Comedy Club

Экс-участник Comedy Club Белый заявил, что в шоу на монтаже добавляют смех
Руслан Белый

Руслан Белый. Кадр: LAIKA PRO / YouTube

Популярный российский стендап-комик, экс-резидент Comedy Club Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) раскрыл изнанку проекта. В подкасте Laika Pro, доступном на YouTube, он рассказал, что в выпусках шоу на монтаже добавляют смех.

Белый рассказал, что зрителей, которые приходят на съемки Comedy Club, было очень сложно рассмешить. «Надо какой-нибудь бронебойный юмор, чтобы их раскачать. У меня, может, пару хитов было», — высказался Белый о выступления на сцене проекта.

Комик отметил, что зрители шоу хорошо принимали только на шутки про женщин. «На все остальное, что ты им говорил, им вообще было наплевать», — заявил бывший участник проекта. Именно поэтому, как уточнил комик, при монтаже в выпуски добавляли смех.

Ранее российский юморист, звезда шоу Comedy Club Илья Соболев оценил юмор на проекте. «Все, что в Comedy сейчас есть, я везде это говорю, все мне вообще не смешно. Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть», — высказался он. При этом комик назвал легендарным трио «Иванов, Смирнов, Соболев», в котором он состоял вместе с коллегами Алексеем Смирновым и Антоном Ивановым.

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      Олег Давыдов
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