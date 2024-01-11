Звезда Comedy Club оценил юмор на проекте

Звезда Comedy Club Илья Соболев назвал несмешными шутки на проекте

Российский юморист, звезда шоу Comedy Club Илья Соболев оценил юмор на проекте. В подкасте, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал несмешными шутки в передаче.

«Все, что в Comedy сейчас есть, я везде это говорю, все мне вообще несмешно. Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...», — высказался Соболев о юморе в шоу.

При этом комик назвал легендарным трио «Иванов, Смирнов, Соболев», в котором он состоял вместе с коллегами Алексеем Смирновым и Антоном Ивановым.

Ранее Соболев рассказал о высокой конкуренции в российском юморе. Юморист отметил, что может признать успех коллег, однако в компании с ними старается шутить лучше.

До этого комик Алексей Смирнов вспомнил о конфликтах, которые возникали в коллективе во время существования трио «Иванов, Смирнов, Соболев». Он отметил, что номера команды со временем становились хуже, а сами комики перестали получать удовольствие от работы.