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19:24, 11 января 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club оценил юмор на проекте

Звезда Comedy Club Илья Соболев назвал несмешными шутки на проекте

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский юморист, звезда шоу Comedy Club Илья Соболев оценил юмор на проекте. В подкасте, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал несмешными шутки в передаче.

«Все, что в Comedy сейчас есть, я везде это говорю, все мне вообще несмешно. Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...», — высказался Соболев о юморе в шоу.

При этом комик назвал легендарным трио «Иванов, Смирнов, Соболев», в котором он состоял вместе с коллегами Алексеем Смирновым и Антоном Ивановым.

Ранее Соболев рассказал о высокой конкуренции в российском юморе. Юморист отметил, что может признать успех коллег, однако в компании с ними старается шутить лучше.

До этого комик Алексей Смирнов вспомнил о конфликтах, которые возникали в коллективе во время существования трио «Иванов, Смирнов, Соболев». Он отметил, что номера команды со временем становились хуже, а сами комики перестали получать удовольствие от работы.

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      Олег Давыдов
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