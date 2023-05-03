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18:50, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о конкуренции в российском юморе

Комик Илья Соболев рассказал о высокой конкуренции в российском юморе
Илья Соболев

Илья Соболев. Кадр: Александр Соколовский / YouTube

Популярный комик Илья Соболев рассказал о высокой конкуренции в российском юморе. В подкасте блогера Александра Соколовского, доступном на YouTube, он также признался, что старается быть смешнее, когда находится в компании с другими юмористами.

«Конкуренция в юморе очень высокая», — отметил Соболев. По его словам, у комиков на каждом уровне популярности и финансового достатка есть своя конкуренция. «Соберутся три успешных комика, и среди этих трех будет просто резня — она будет за топовые залы, за топовые шоу. На каждом уровне разного уровня апельсинка — и за нее все будут бороться», — высказался юморист.

Соболев также отметил, что может признать успех коллег, однако в компании с ними будет стараться шутить лучше. «Есть комики смешные, у них смешные монологи, написаны ими или кем-то, классно смонтированы, они участвуют в успешных шоу. И я могу сказать, что есть комики смешнее меня. Но когда мы соберемся в одном месте, я должен быть их смешнее», — заключил он.

Ранее Соболев рассказал, что покинул шоу «Stand Up на ТНТ» ради Comedy Club, так как его поставили перед выбором между работой в двух проектах.

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Олег Давыдов
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