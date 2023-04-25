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13:47, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Известный комик назвал причину ухода с популярного шоу на ТНТ

Соболев заявил, что в Stand Up на ТНТ его заставили выбирать между этим шоу и Comedy Club

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский комик Илья Соболев заявил, что покинул шоу Stand Up на канале ТНТ, так как его заставили выбирать между работой в этой программе и в Comedy Club. Причину ухода из проекта он назвал, беседуя с коллегой Иваном Абрамовым, видео вышло на YouTube.

По словам Соболева, перед выбором его поставили в Stand Up на ТНТ. «Говорят, ты выбирай: или ты в Comedy или здесь. Я говорю: "Я могу и здесь, и там выступать, это вообще не проблема"», — рассказал популярный юморист. Однако, по его словам, в шоу Stand Up не согласились с этим аргументом, после чего он покинул программу ради Comedy Club.

Абрамов счел, что шоу могло пойти на такие меры, потому что тогда проект был нацелен на эксклюзивность: предполагалось, что некоторых комиков зрители могли увидеть только в Stand Up.

Ранее стало известно, что Соболев стал отцом в третий раз. У комика родился сын. Кроме того, он воспитывает двух дочерей.

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Маргарита Щигарева
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