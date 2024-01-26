Россиянам упростят механизм установки самозапрета на кредиты

РБК: россияне смогут вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО

В России вернулись к рассмотрению законопроекта, который упростит механизм установки самозапрета на кредиты. Отмечается, что подать заявление об отказе от получения ссуд хотят разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО), сообщает РБК.

Изменения в законах «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» планируют ввести с января 2026 года. Первый заместитель председателя комитета Госдумы Константин Бахарев уточнил, что в настоящее время законодатели прорабатывают нововведения, обсуждая ряд отдельных пунктов.

Ранее финансист Андрей Пономарев посоветовал россиянам не отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки банков.